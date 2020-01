Preto navrhujeme, aby zamestnávateľ mohol vyplácať stravné za bežný deň rovnako ako stravné počas služobných ciest – v hotovosti alebo na účet.

Gastrolístky vás stoja tri obedy mesačne. Ak máte šťastie tak "iba" jeden.

Vo väčšine krajín Európskej únie nie je stravovanie zamestnancov v zákonoch riešené – zamestnanci majú stravu zahrnutú v platoch. Veľké podniky majú v kolektívnom vyjednávaní stravovanie obsiahnuté, avšak tieto zohľadňujú realitu. Dôležité je nielen to, aby zamestnanci mali šancu obed stihnúť, ale aj aby bol obed kvalitný. Stravovanie zamestnancov riešené v zákone je špecifikom východnej Európy, stravné lístky iba malej časti z nich.

Kartel gastrolístkových firiem

Ak sa pozrieme na systém gastrolístkov, nečudujme sa, že ich skoro nikde nemajú. Na Slovensku boli gastrolístkové firmy usvedčené z kartelu, ktorý stále pokračuje. I tendre na ministerstvách sú protizákonné. Za gastrolístky si kúpite čokoľvek. A hlavne, veľa stoja a predražujú stravovanie.

Koľko nás stoja gastrolístky?

poplatky zamestnávateľov gastrofirmám: do 3 % ,

poplatky reštaurácií gastrofirmám: 2 – 5 %,

náklady reštaurácií na nakôpkovanie: 2h roboty, 2 %,

stratené gastráče: jeden až tri ročne – 0,5 – 1,3 %.

Teda tri obedy mesačne. Možno iba jeden obed, ak máte šťastie.

Gastrofirmy tlačia na platobné terminály. Z pohľadu ľudí majú výhody: menej papierikov, ale jedna karta v peňaženke navyše. Síce už majú debetnú kartu z banky, ktorou vedia platiť, ale musia mať túto extra.

Z pohľadu reštaurácie je to horšie. Reštaurácia ušetrí na kôpkovaní papierových lístkov, ich skladovaní a fyzickom donesení do gastrofiriem. Platí však poplatky za obrat, musí veriť gastrofirme, že to zráta dobre. A hlavne, nemôže ísť do supermarketu nakúpiť suroviny za gastrolístky, a tak preniesť poplatky gastrofirme na niekoho iného. A keďže supermarkety si svojou silou vyjednali nižšie poplatky ako bežné malé reštaurácie, gastrofirmám sa nepáči, keď dostávajú nízke poplatky od supermarketov namiesto vysokých poplatkov od reštaurácií.

Takýto systém nikomu (okrem majiteľov gastrolístkových firiem) nepomáha.

Preto navrhujeme, aby zamestnávateľ mohol vyplácať stravné za bežný deň rovnako ako stravné počas služobných ciest – v hotovosti alebo na účet.

Radi by sme vedeli, či si tiež myslíte, že stravovanie zamestnancov sa dá riešiť lepšie. Tu, prosím, vyplňte náš dotazník.