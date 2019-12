Náhradné výživné do 48 hodín

Náhradné výživné nefunguje dobre: prichádza až po niekoľkých mesiacoch a núti matky robiť papierovačky či komunikovať s exekútorom. Dosiahneme, aby náhradné výživné prišlo do 48 hodín a matky nemuseli robiť žiadne papierovačky.

V koalícii Progresívneho Slovenska a Spolu vieme, že systém náhradného výživného potrebuje zásadné zmeny, nielen kozmetické úpravy. Zvýšime úlohu štátu ako administratívneho prostredníka medzi rodičmi.

Úrad práce bude po žiadosti jedného z rodičov robiť prostredníka medzi rodičmi. Výživné bude rodič posielať úradu, nie priamo druhému rodičovi. Úrad potom prepošle tieto financie druhému rodičovi. Rozdiel sa prejaví, ak rodič prestane platiť výživné: vtedy štát matke pošle náhradné výživné automaticky a do 48 hodín (bez akýchkoľvek žiadostí či papierovačiek z jej strany). V súčasnosti je táto lehota 6 - 7mesiacov a papierovačiek je veľa.

Ak povinný rodič neplatí, urgovať ho nebude druhý rodič, ale štát. Úrad vie posielať upomienky rodičovi, pričom tieto upomienky majú často vyššiu váhu ako SMS-ky alebo telefonáty medzi rodičmi. Nechceme kriminalizovať rodičov, ale použiť všetky vymoženosti behaviorálnej ekonómie a soft nástrojov štátu. V prípade dlhodobého neplatenia potom vie úrad pristúpiť k ďalším krokom: od dohodnutia splátkového kalendára až po trestné konanie a posunutie exekútorom.

Nechceme, aby evidenciu platieb robila každá matka zvlášť, má to robiť štát. Celá evidencia platenia a posielania výživného je administratívne rovnaká ako fungovanie e-shopu alebo evidencia daní či odvodov. Teda časť informačných systémov môže byť použitá nanovo, vrátane napr. platieb inkasom. Už v súčasnosti robí úrad práce niečo podobné v prípade výživného počas náhradnej osobnej starostlivosti či pestúnskej starostlivosti.

Rodičovi, teda zväčša matke, sa tak zvýšia možnosti dostať sa k výživnému. Nebude tiež viktimizovaná, že je to ona, ktorá na otca svojich deti podáva trestné oznámenia či posiela exekútora (aj keď on neplní svoje povinnosti).

Aby každé stretnutie rozvedených rodičov nemuselo začínať vetou: „Kedy pošleš výživné?”

Najväčšie pozitíva nového systému:

tretí nezávislý subjekt: teda rodičia nebudú začínať rozhovory otázkou, či už povinný rodič zaplatil výživné, či kedy zaplatí, odbremenenie oprávneného rodiča od administratívy a vymáhania výživného, ktoré bude mať na starosti štát, zvýšenie vymožiteľnosti výživného vďaka osobitným opatreniam, vrátane soft nástrojov ako napr. zasielanie pripomienok sms-kou zo strany štátu, odstránenie neúmerne dlhých prestojov, kedy oprávnený rodič nedostáva žiadne výživné a v mnohých prípadoch sa bez zavinenia dostáva do finančnej núdze, v dôsledku čoho strádajú deti, odstránenie opätovného procesu papierovačiek v prípade, ak povinný rodič zaplatí počas minimálne dvoch mesiacov výživné a potom opäť prestane platiť.



Zásadnou koncepčnou zmenou celého systému je aj to, že tento systém, vrátane náhradného výživného, by mal byť dostupný pre každého. A náhradné výživné nemá začať fungovať po niekoľkých mesiacoch, ale do 48 hodín.

PS: viac o našom návrhu